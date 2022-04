De buitenkant van de Koenders Möl is klaar, maar van malen is nog geen sprake

,,Aan de binnenkant hebben we te maken met enorme houtrot", zegt Betsy Wezendonk, samen met haar man Harry sinds 2017 de eigenaar van de molen en het bijbehorende woonhuis. ,,We moeten binnen alles nog in oude staat herstellen. Veel hout moet vervangen worden en oude machines opgeknapt. We hopen deze zomer alles klaar te hebben en ook weer te kunnen malen.”