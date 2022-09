De droogte laat de Achterhoek op het binnenland van Spanje lijken

mijn hobby Gerard ontwerpt meubels: ‘Al mijn ontwerpen komen uit planken van 61 bij 61 centimeter’

Gerard Velthuis (86) groeide op in een gezin van meubelmakers. Zijn vader had een meubelwinkel en meubelmakerij in Haaksbergen. Velthuis en zijn broers werkten er en namen de zaak later over. Vijf jaar geleden begon Velthuis zelf meubels te ontwerpen en te maken.

