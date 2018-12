De economie groeit, bedrijven staan in de rij voor A18 Bedrijvenpark

DOETINCHEM - Een flink deel van A18 Bedrijvenpark in Doetinchem is verkocht, of er ligt een optie op door een bedrijf. Ook op andere plekken in de Achterhoek is te merken dat de economie groeit.

Bedrijvenpark A18, gelegen aan de A18 tussen Doetinchem en Wehl, omvat 68 hectare aan industriegrond. Daarvan is nu twaalf hectare verkocht, onder meer aan Rabelink en Esbro. ,,Op dit moment is voor 15,9 hectare aan nieuwe grond verkocht aan bedrijven, of bedrijven hebben er opties op genomen’’, zegt wethouder Maureen Sluiter (economie, Doetinchem).

Uigebreid

,,We merken echt dat de economie aantrekt. We hebben bijvoorbeeld grond verkocht aan een bedrijf uit Wehl dat naar A18 Bedrijvenpark verhuist en wordt uitgebreid. Omdat de akte nog niet is gepasseerd bij de notaris kunnen we nog niet zeggen om welk bedrijf het gaat. Maar het is een bedrijf waarvan we heel blij zijn dat we het voor de gemeente Doetinchem kunnen behouden.’’

De zeven gemeenten van de Regio Achterhoek werken op dit moment met de provincie Gelderland aan een plan voor de bedrijventerreinen. ,,We kijken welke grond er beschikbaar is, wat de vraag is, of er nieuwe industriegrond bij moet komen en zo ja waar’’, licht Sluiter toe. ,,Dat doen we elke paar jaar. De komende weken wordt de informatie verzameld, in maart moet het plan er liggen.’’

Overschot

Dat de economie aantrekt, betekent niet automatisch dat het aantal vierkante meters bedrijventerrein zal groeien. Sluiter: ,,We hebben in de Achterhoek een enorm overschot aan industriegrond. Dat zal eerst opgebruikt worden.’’

Ook economiewethouder Willem Buunk van Bronckhorst ziet dat de economie groeit. ,,Je ziet het in de hele regio, niet alleen op A18 Bedrijvenpark. Op bedrijventerrein Hofskamp in Varsseveld wordt gebouwd, de grond is daar bijna allemaal uitgegeven.’’

Boterfabriek

De groei zit volgens Buunk vooral bij bedrijven die al in de Achterhoek zitten. ,,Boterfabriek VIVBuisman in Zelhem wil groeien, metaalbedrijf Goma in Hengelo heeft uitbreidingsplannen. Dat soort bedrijven wil de groei vooral realiseren op het eigen terrein. We kijken dan eerst of er ruimte gewonnen kan worden door het bedrijf efficiënter in te richten. Als dat niet volstaat en er is op de bestaande plek geen mogelijkheid om uit te breiden, kan verplaatsing volgen naar een regionaal bedrijventerrein.’’