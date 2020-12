De felle lichten van het Oosterlicht doorbreken de duisternis in de Achterhoek

CORONA­KAART | Extreem hoge coronacij­fers in Ede, maar ook recordaan­tal­len in veel andere gemeenten

18 december NIJMEGEN - Een werkelijk extreem hoog coronacijfer in de gemeente Ede: in een dag tijd kwamen er daar 184 nieuwe besmettingsgevallen bij, meer dan de veel grotere gemeenten als Arnhem en Nijmegen ooit gehad hebben. Terwijl ook in bijvoorbeeld Nijmegen met 120 besmettingen een nieuw record op de tellers van het RIVM staat.