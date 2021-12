De Graafschap-directeur Ostendorp verbijsterd over 5.000 euro boete voor ‘wangedrag’ door aanhang

Op 1 oktober in Oss en op 22 oktober in Venlo is volgens de onafhankelijk aanklager vuurwerk afgestoken door de meegereisde aanhang van de Achterhoekse voetbalclub in de Keuken Kampioen Divisie. Als de supporters binnen twee jaar nogmaals over de schreef gaan, dan volgt één uitwedstrijd zonder uitpubliek, meldt de aanklager.



Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap is verbijsterd over de boete. ,,De aanklager is ons de laatste tijd erg aan het zoeken. In de uitwedstrijd tegen TOP Oss (0-3 winst) is er vuurwerk van de categorie-I afgestoken. Dat is legaal vuurwerk, dat ik op straat af mag steken. Maar in het stadion mag het niet. De mensen van Oss vonden de sfeeractie van onze supporters geweldig, van het begin tot het einde.”