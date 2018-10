De Graafschap gaat het theater in, Amphion wordt Dranphion

Buslijn tussen Aalten en Bocholt is een succes en wordt een vaste dienst

7:28 AALTEN/ BOCHOLT - Met gemiddeld negentig reizigers per dag is de buslijn tussen Aalten en Bocholt succesvol te noemen. De lijn kan zelfs groeien naar 120 tot 160 passagiers. Voor de Duitse regionale overheid is dat voldoende om in te stemmen met een vaste verbinding tussen Aalten en Bocholt.