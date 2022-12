De kap van beum mik altied indruk op mien

Opknap oude school in Doesburg voor opvang Oekraïners duurt langer: begin 2023 in plaats van kerst

DOESBURG - Oekraïense vluchtelingen kunnen pas later hun intrek nemen in de voormalige basisschool De Horizon in Doesburg. De opknap van de tijdelijke woonplek duurt langer dan gehoopt; de oplevering is nu begin 2023.

30 november