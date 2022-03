De kiezer wil ook in de Achterhoek wat anders en kiest massaal lokaal

Nergens is het slagveld groter dan in Winterswijk. De kiezer heeft genadeloos afgerekend met de coalitie van Winterswijks Belang, VVD, PvdA en GroenLinks (dat niet aan de verkiezingen deelnam). Twee gloednieuwe lokale partijen nemen de macht over: Voor Winterswijk van Tom van Beek en Morgen van André van Nijkerken, respectievelijk goed voor vijf en drie zetels.



Het ligt voor de hand dat beide samen een nieuwe coalitie smeden. Als het CDA (dat vier van de zeven zetels overheeft) daarbij aansluit, is er al een meerderheid. ,,Dat sluiten we niet uit”, zegt CDA-lijsttrekker Wim Wassink, die de afgelopen jaren in de oppositie zat en vaak met Van Beek één lijn trok.



De opkomst van de lokale partijen (totaal in de acht gemeenten goed voor 81 zetels, liefst 25 meer dan in 2018) leidt er ook in Doetinchem toe dat er na acht jaar een eind komt aan het vijfpartijencollege van CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie-SGP. Van de riante negentien zetels zijn er door verlies van CDA (-2), D66 (-1) en GroenLinks (-1) nog vijftien over, en daarmee is de meerderheid weg.