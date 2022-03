De nieuwe Dorpsakker in Winterswijk: een weelderige moestuin met sociale functie

Wethouder Inge klein Gunnewiek stapt per direct op in Winters­wijk: ‘Het heeft geen zin meer om te blijven’

WINTERSWIJK - Wethouder Inge klein Gunnewiek van Winterswijk stapt per direct op. Ze heeft in een brief aan burgemeester Joris Bengevoord haar ontslag aangeboden. ,,Ik voel geen enkele legitimatie meer om nog besluiten te nemen, ook niet demissionair”, zegt ze.

18 maart