De straten van Bronkhorst zijn leeg, toch weer poppenspel in de kapel: ‘Scrooge & Marley is echt magisch’

Honderden kilo’s consumen­ten­vuur­werk in beslag genomen bij controles aan de Duitse grens

ZEVENAAR/ DIDAM - Bij een grote politiecontrole in het grensgebied met Duitsland heeft de politie zaterdagochtend honderden kilo’s consumentenvuurwerk aangetroffen. Het vuurwerk - dat in Nederland dit jaar verboden is - is in beslag genomen.

10:38