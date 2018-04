De Zorgconsulent failliet én beticht van slechte zorg

Mestdroger en lopende banden vliegen in brand; veel rook in Groenlo

19:52 GROENLO - In een bijgebouw van een bedrijf aan de Oude Borculoseweg in Groenlo is woensdagavond rond 19.00 uur een mestdroger in brand gevlogen. Volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is het vuur overgeslagen naar lopende banden van het bedrijf. Bij de brand komt veel rook vrij.