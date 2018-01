Zwerver met de kapotte broek blaast laatste adem uit

DOETINCHEM - Geza Hamori, de markantste zwerver van Doetinchem, is overleden. Hamori, die 69 jaar werd, was bekend als de dakloze met de kapotte broek. Er vielen zoveel gaten in zijn broek dat hij op het laatst bijna met blote benen door het centrum van de stad liep.

Dit tot ergernis van binnenstadbezoekers en ondernemers. Er zijn verhalen bekend van mensen die hem vergeefs een broek zonder gaten aanreikten.

Sommigen kregen de broek teruggegooid. Als Hamori in een betere bui was zei hij over de aangeboden pantalon: 'Niet mijn merk'. De zwerver maakte met zijn kapotte broek een statement: het leven zat vol gaten en zeker dat van hem. Uiteindelijk trok hij toch weer een broek aan zonder gaten.

Hongaarse Opstand

Hamori was waarschijnlijk een Hongaarse vluchteling die met zijn ouders naar Nederland kwam, nadat de Sovjet-Unie in 1956 de Hongaarse Opstand neersloeg. Hamori praatte niet over de Opstand en evenmin hoe hij in Nederland en de Achterhoek belandde. Hij praatte toch al bijna nooit met iemand. Mannen die hem benaderden voor een gesprek kregen meestal een snauw. Tegen vrouwen was hij wat vriendelijker.

Uit gesprekken met diverse medewerkers van instanties - van politie tot Iriszorg tot de gemeente Doetinchem - die met hem te maken hadden, kan worden opgemaakt dat hij aan het begin van deze eeuw op straat is beland. Vermoedelijk omdat hij uit zijn huis in Dinxperlo was gezet. De reden daarvoor is onduidelijk.

Zorgmijder

Hamori was een zorgmijder en weigerde aanvankelijk onderdak bij Iriszorg. Een uitkering had hij niet. Hij had recht op een daklozenuitkering maar daarvoor moest hij een handtekening zetten en dat wilde hij niet. Hamori wantrouwde instanties en eigenlijk alle mensen.

In tegenstelling tot veel andere zwervers had hij geen drank- of drugsprobleem. Hamori rookte alleen zijn shaggie. Hij sliep lange tijd achter het kantoor van ABN-Amro in de binnenstad, bij een warmte-installatie. De laatste jaren ging hij toch in op het aanbod om bij Iriszorg te slapen. Daar sliep hij overigens niet in een bed maar op een tafel.