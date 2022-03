Definitief ‘nee’ tegen megageitenstal in Zelhem: ‘Gezondheid 2400 omwonenden gaat voor’

Hamste­raars laten meelvoor­raad molens snel slinken: ‘Nergens voor nodig. Blijf rustig, er is genoeg’

VRAGENDER - Het is flink druk bij de molens in de regio. Niet zozeer omdat ze door de oorlog in Oekraïne per direct zonder graan zitten, maar juist omdat Nederlanders het idee hebben dat ze moeten hamsteren. ,,Nergens voor nodig”, zegt Gerdien Pijnappel van molen De Vier Winden in Vragender.

12 maart