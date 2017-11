Dennis ziet weer lichtpuntje voor zijn kersthuis na verwoestende hagelbui

'Grols' Party Rent gaat weg uit Bocholt

10:24 BOCHOLT/GROENLO Het van oorsprong Nederlandse bedrijf Party Rent gaat weg uit Bocholt. De 120 werknemers tellende hoofdvestiging kan niet uitbreiden wegens een conflict met de stad Bocholt over de nieuwbouwplannen. Directeur/eigenaar Joris Bomers is inmiddels in gesprek met andere gemeenten in de Duitse grensstreek.