Deze Achterhoeker krijgt 2,5 miljoen views met voetbaltruc op Instagram

Zijn truc, gefilmd op de velden van DZC '68 in Doetinchem, werd opgepikt door 433, het grootste voetbal-account op Instagram met meer dan 16 miljoen volgers. 'Can you do this!?', luidt de vraag bij de video. ,,Ze vroegen mij of ze de beelden op hun Instagram-pagina mochten delen. Prima. Nou, je ziet het resultaat.’’