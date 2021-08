Deze Achterhoekse is de stille kracht in de Ajax-top: ‘Op financieel gebied heb ik carte blanche’

Voor Lenderink (43) hebben de twee posters van de oud-Ajacieden een speciale betekenis. Ze heeft ze er niet voor niets neergezet natuurlijk.



,,Klaas-Jan heeft dezelfde roots als ik, hij komt ook uit de Achterhoek. En de overstap van Matthijs naar Juventus was mijn eerste transfer bij Ajax”, legt Lenderink uit, terwijl ze aanschuift aan de ronde vergadertafel in de hoek van haar werkkamer.



,,Voordat ik hier in 2019 introk, was deze werkruimte redelijk masculien”, zegt ze lachend over het kantoor dat ze overnam van haar voorganger Jeroen Slop. In twee jaar heeft Lenderink de kamer op de derde etage van de Johan Cruijff Arena eigen gemaakt.



Met die ingelijste posters dus, en met grote planten in de hoek. ,,Ik heb er ook voor gezorgd dat er daglicht binnenvalt. De tussenwand was bedekt met plastic. Dat is er nu voor een groot gedeelte af. Daar heb ik Marc nog wel voor moeten overhalen.”