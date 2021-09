Deze bestuurders hebben gefaald in de Achterhoekse ziekenhuissoap maar kregen bij ontslag wel 170.000 euro mee

Achterhoek­se ziekenhui­zen mogelijk al per 1 januari uit elkaar

3 juli DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - De Achterhoekse ziekenhuizen SKB in Winterswijk en Slingeland in Doetinchem gaan mogelijk al per 1 januari 2021 uit elkaar. Dat zegt Jeltje Schraverus in een videoboodschap voor het personeel van de beide Achterhoekse ziekenhuizen.