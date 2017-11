Oost Gelre kent veel jeugdige verdachten. Hoe is dat in jouw gemeente?

ARNHEM - De gemeente Oost Gelre kende in 2016 relatief veel jeugdige verdachten van 12-25 jaar. Hun aandeel in het totaal aantal verdachten van een misdrijf is groter dan in andere Gelderse gemeenten. Dat blijkt uit politiecijfers waarover het CBS vandaag schrijft in het Jaarrapport Jeugdmonitor.

Oost Gelre springt er wat dat betreft landelijk uit, samen met Ermelo, Delfzijl en Noord-Beveland. Dat komt vooral omdat het totale aantal verdachten in deze gemeenten juist laag is, vergeleken met andere gemeenten.

Dit aantal is vooral te verklaren door de aanwezigheid van een grote jeugdinstelling in het dorp Harreveld. Bij de instelling worden onder meer jongeren tussen de 13 en 19 jaar opgevangen die kampen met ernstige gedragsproblemen. In 2016 is de zorg uitgebreid. Zo worden er nu ook gezinnen met ernstige problemen opgevangen.

Niet bijzonder

Hoewel het aantal jeugdige verdachten in Oost Gelre al jaren redelijk hoog ligt, neemt de gemeente geen bijzondere plaats in tussen de andere Gelderse gemeenten. Gekeken vanaf 2010 staan Tiel, Ermelo en Arnhem steevast in de top tien van meeste jeugdige verdachten, ook als het aantal jeugdige inwoners van de gemeente wordt meegewogen. Oost Gelre kwam in 2016 met stip binnen op nummer 2, achter Ermelo.

Daling

Oost Gelre is een van de vijftien Gelderse gemeenten waar het aantal jeugdige verdachten in 2016 is gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit in tegenstelling tot de meeste van de Gelderse gemeenten, waar dat cijfer al jaren daalt. Die daling is in lijn met de landelijke trend. Vorig jaar werden landelijk 60.000 jeugdigen verdacht van een misdrijf. In 2010 ging het nog om 106.000 jongeren.

Daarmee daalde het aantal jonge verdachten in zes jaar tijd met 43 procent. Die daling is een stuk sterker dan onder de rest van de verdachten; vorig jaar werden in totaal 34 procent minder mensen verdacht van een misdrijf dan in 2010.