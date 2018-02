Deze mysterieuze zaken zijn al tientallen jaren onopgelost

Het lichaam van de dan 36-jarige Linda Mens wordt in de nacht van 30 juli 1999 gevonden in de struiken langs de Stadsgracht in Zevenaar. Daar is ze eerder dat jaar weer bij haar moeder in getrokken, nadat ze jarenlang in Amsterdam een bestaan vol drank en gokken zou hebben geleefd. Mogelijk is gokken haar die nacht in Zevenaar ook fataal geworden, althans de winst die zij die avond had gemaakt in speelhal Big Apple in het stadscentrum. Zij had daar een groot bedrag gewonnen, maar als de politie haar lichaam onderzoekt, wordt geen gulden gevonden. De gokwinst is altijd spoorloos gebleven. Een roofmoord is daarmee een aannemelijk scenario voor de dood van Linda Mens. Dat zij is gewurgd bevestigt het cold case-team, hoe dat precies is gebeurd blijft geheim. ,,Want dat is informatie die alleen de dader weet’’, verklaart Kamstra.