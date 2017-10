Dickens Museum uit Bronkhorst gered met verhuizing naar Braamt

Het 1988 opgezette museum van Sjef de Jong, trok jarenlang vele bezoekers naar Bronkhorst. De Jong vergaarde veel faam met zijn vertolking van Ebenezer Scrooge , uit de Dickens-roman A Christmas Carol , in het stadje aan de IJssel. Hij was ook de grote man achter het Dickens Festival, dat nog steeds ieder jaar in december in Bronkhorst wordt gehouden.

Geen opvolger

Op de achtergrond was Dirk de Jong, de zoon van Sjef, echter in gesprek met Geert Prein. Hij is eigenaar van het kinderpretpark Het Land van Jan Klaassen in Braamt. De twee hebben nu besloten dat de collectie van het Dickens Museum naar Braamt verhuist. Ze wordt ondergebracht in een gebouw dat nu als opslagruimte dienst doet.