Dierbare ring ontsnapt aan verwoestende brand, maar ‘besef dat je niets meer hebt, begint nu echt te komen’

Zeer grote brand in woonboerde­rij Silvolde onder controle, mogelijk asbest vrijgeko­men

SILVOLDE - Aan de Geurinkstraat in Silvolde woedde zondagavond een grote brand in een woonboerderij. Het vuur begon aan het einde van de middag in de schoorsteen, vervolgens belandden brandende delen in de woonkamer. De bewoners zijn ongedeerd.

4 december