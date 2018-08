Dilemma: juichen voor Feyenoord of De Graafschap?

Voor John Frederiks (25) uit Keijenborg is het zondagmiddag wel even een dilemma als hij op de tribunes in het Doetinchemse stadion zit. ,,Ik hoop eigenlijk dat Feyenoord wint, want het is wel belangrijk dat zij punten pakken. Maar als De Graafschap wint zou ik dat ook niet erg vinden. Ik heb niet voor niets een seizoenskaart gekocht voor De Graafschap.''

Dubbele petten

Er zitten meer fans met dubbele petten op in De Vijverberg. Frederiks zit zondagmiddag op de tribune tussen zijn vrienden, allemaal fans van De Graafschap. Ze weten dat hij ook een aanhanger is van de Rotterdamse topclub, maar hij zal niet luid staan juichen als Feyenoord scoort. ,,Nee, dan hou ik me wel in.''

Mikpunt

Mocht De Graafschap winnen, dan is Frederiks wel even het mikpunt in zijn vriendenclub. ,,Maar ja, zo gaat dat,'' reageert hij laconiek. Er zitten ook Ajax-fans bij zijn vrienden. Die overkomen hetzelfde als Ajax verliest.

Debacle