Directeur Betty Talstra van Laborijn met 'buitengewoon verlof’

Bedrijfs­bus Silvoldse installa­teur twee keer in drie weken leegge­roofd: ‘Woedend en verdrietig’

17:11 SILVOLDE - De bedrijfsbus van installateur Can Akyol uit Silvolde is in drie weken twee keer leeggeroofd. Voor meer dan tienduizend euro aan gereedschap is weg. ,,Ik voel woede én verdriet.”