Directeur spoorloos, personeel vraagt zelf faillissement aan

Ingrid Wolsing teleurgesteld in CDA Montferland

7:11 DIDAM - Ingrid Wolsing, demissionair wethouder in Montferland, is 'persoonlijk erg teleurgesteld in het CDA' nu haar PvdA buiten de nieuwe coalitie valt. ,,We hebben jarenlang goed samengewerkt, maar kennelijk is dat niet voldoende om ons in de nieuwe coalitie te laten plaatsnemen.’’