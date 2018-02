Discussie over 'misplaatste' VVD-tweet over overval in Ulft

ULFT - Een misplaatste tweet, waarmee de VVD scoort over de rug van een slachtoffer? Of logisch om aandacht te vragen voor te weinig blauw op straat kort na een overval?

Dat is de discussie nadat lijsttrekker Richard de Lange van de VVD in Oude IJsselstreek amper 2,5 uur na de gewelddadige overval op tankstation OQ Value in Ulft een foto plaatste met de tekst ''s nachts te weinig politie in Ulft, niet normaal'.



,,Misplaatst en niet gepast’’, noemt Jaap Veldhorst dat. ,,Er is net een overval gepleegd en dan kom je met deze tweet. Daarmee gebruikt de VVD het leed van het slachtoffer voor politiek gewin’’, zegt de Varssevelder, nummer 11 op de lijst van Lokaal Belang.



Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter van de liberalen in Oude IJsselstreek Richard de Lange ziet dat anders. ,,Wat is er mis mee om aandacht te vragen op het moment dat iets gebeurt? Dat lijkt me volstrekt normaal’’, zegt De Lange, die de beperkte politiecapaciteit in de gemeente al vaker aan de orde heeft gebracht.

Meer blauw op straat

,,Want het gaat er uiteindelijk om leed te voorkomen in de gemeente. Natuurlijk geldt de tekst voor heel Oude IJsselstreek, maar in Ulft is wel veel aan de hand de laatste tijd, met behalve deze overval ook de inzet van camera's in de Meidoornstraat en de komst van het truckershotel’’, zegt De Lange, doelend op het hotel van Don de Jong voor voornamelijk Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs aan de Dierenriem.

Overigens is Veldhorst het met De Lange eens dat er meer blauw op straat moet. ,,Maar de vraag is in hoeverre de raad daar voor kan zorgen, aangezien die er maar in zeer beperkte mate over gaat.’’

Dat erkent De Lange, desondanks blijft zijn VVD er aandacht voor vragen: het is één van de hoofdpunten in het verkiezingsprogramma. De Lange: ,,We blijven het aan de orde brengen als daar aanleiding toe is.’’

Onderzoek

De politie is ondertussen volop bezig met het onderzoek naar de overval. ,,We zoeken naar sporen die de dader mogelijk heeft achtergelaten in de buurt. Ook hopen we op camerabeelden’’, zegt woordvoerder Frank Brouwer.

De overvaller is te voet gevlucht, onbekend is in welke richting. Of hij daarna in een busje is gestapt, zoals een tankende klant zondag beweerde, kon de politie gisteren niet bevestigen.

Volgens Brouwer kan het, gezien het tijdstip van de overval rond 19.15 uur, bijna niet anders dat er meer mensen zijn geweest die iets hebben gezien. Hij vraagt daarom met klem: ,,Al is het nog zo klein: meld het als je iets weet.’’