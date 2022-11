Dit Lochemse bedrijf legde de grootste stickervloer van Nederland: ‘We krijgen mooie klussen, bijvoorbeeld bij Ajax’

Vloerbestickering is een niche in Nederland. ,,Er is nog niet veel vraag naar’’, zegt Dennis Martens. Hij is directeur van SignSellers, een bedrijf gespecialiseerd in reclame, sign- en zeefdrukwerk. ,,Daardoor hebben wij in Nederland een monopolie op dat gebied. Vloerbestickering is nogal een tijdrovende en precaire klus waar weinig bedrijven zich aan wagen. Maar als je het goed doet, is het resultaat fraai.’’