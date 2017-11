Dit zijn de Gelderse miljoenenverliezers

Quote 500Toegegeven: met een ondergrens van 71 miljoen euro aan vermogen kent de Quote 500 natuurlijk geen echte verliezers. Toch leverden zes Gelderlanders op de lijst van 500 rijkste Nederlanders flink wat in ten opzichte van vorig jaar. Een overzicht.

1. Hans Melchers uit Vorden

Nummer 6 op de lijst. Leverde 100 miljoen euro (4 procent) in door onder meer een waardevermindering van zijn 12,5 miljoen aandelen in HAL Trust. De aandelen werden 200 miljoen euro minder waard, maar dat wist hij te compenseren met een dividenduitkering van 80 miljoen. Geschat vermogen: 2,4 miljard euro.

2. Hans Struik uit Putten

De 'Struik' achter soepenfabrikant Struik. Nummer 243 op de lijst. Leverde 45 miljoen euro (23,1 procent) in. 'Veranderende smaak en percepties van voedsel treffen zijn fabriek voor bliksoep vol in de flank. De verliezen van de afgelopen jaren lopen in de miljoenen', aldus Quote. Geschat vermogen: 150 miljoen euro.

3. Arie Miedema uit Uddel

'Bouwde het tankstation van zijn vader uit tot het Gulf Oil/Tinq-imperium'. Nummer 214 op de lijst. Leverde een kleine 20 miljoen euro in (10,8 procent). De zaak 'floreerde enorm, maar de laatste jaren is het niet meer wat het geweest is. Dus weer noteert Miedema rode cijfers'. Geschat vermogen: 165 miljoen euro.

4. Paul Baan uit Barneveld

Nummer 277 op de lijst. 'Na in de vorige eeuw samen met zijn broer Jan ronkend rijk te zijn geworden met de beursgang van softwarebedrijf Baan Company, richtte hij in 2000 - met echtgenote Mineke - de Noaber Foundation op'. Leverde 10 miljoen euro (7,4 procent) in. Geschat vermogen: 125 miljoen euro.

5. Ron Wierdsma uit Epe

Bekend van Wibra. Nummer 334 op de lijst. Leverde ruim 5 miljoen euro (4,5 procent) in. Geschat vermogen: 105 miljoen euro. 'Wie kent de goedkope textielketen Wibra nou niet? Tja, kennelijk weet de altijd koopjesjagende Hollandse consument de winkels minder goed te vinden', aldus Quote.

6. Cor van de Velden uit Arnhem

Nummer 370 op de lijst. Leverde 5 miljoen euro (4,5 procent) in. Geschat vermogen: 95 miljoen euro. 'Zijn bedrijf (...) CCV is leverancier van veel pinmachines in Nederlandse winkels en horeca. En dat is lucratieve handel gebleken. Winst en ebitda van het Arnhemse bedrijf zijn wel iets teruggelopen, vandaar de kleine daling', aldus Quote.