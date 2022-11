Dit zijn de vijf rijkste mensen van Gelderland volgens de Quote 500

1. Hans Melchers - 2,6 miljard (Vorden)

Hans Melchers is een zeer welvarend zakenman uit Vorden. De miljardair was eigenaar van het Arnhemse internationale bedrijf Melchemie.



Maar de dochter van Hans Melchers, Claudia Melchers, is misschien wel net zo bekend. Zij werd in 2005 ontvoerd. De kidnappers eisten 300 kilo cocaïne voor haar vrijlating. Uiteindelijk is zij om onduidelijke redenen na 48 uur vrijgelaten. Hans Melchers neemt een eervolle 11de plek in op de Quote 500 lijst.

Lees ook Max Verstappen en prins Bernhard nieuwkomers in Quote 500

2. Marcel Boekhoorn - 2,3 miljard (Bennekom)

Met name onder NEC-supporters is dit een zeer bekende naam. De ondernemer en investeerder staat bekend als groot fan van de Nijmeegse club. Ook is Boekhoorn eigenaar van Ouwehands Dierenpark. Hij kwam in het nieuws door ooit twee reuzenpanda's naar ‘zijn’ dierentuin te halen. Met een geschat vermogen van 2,3 miljard euro neemt hij een waardige 12de plek in op de lijst.

3. Raymond Cloosterman - 1,1 miljard (Nijmegen)

Raymond Cloosterman werd geboren in Nijmegen, maar groeide op in Weurt. De oprichter van het merk ‘Rituals’ is de nummer 45 op de lijst. Hij opende zijn eerste winkel in 2000 in Amsterdam en inmiddels zijn er zo'n 900 vestigingen van het cosmeticabedrijf. ‘Stinkend rijk’ is dus niet helemaal van toepassing op Cloosterman.

4. Fons Walder - 680 miljoen (Nijmegen)

Fons Walder is aandeelhouder van Lucas Bols. Hij heeft 5,4 procent van de jeneverproducent in handen. Via zijn schoonfamilie kwam hij terecht in de chocoladebusiness. Zijn bedrijf Sweet Products boekt al jarenlang zoete winst. In de Quote 500 staat Walder op plek 70.

5. Kees Koolen - 360 miljoen (Vorden)

Kees van Koolen was er vroeg bij met zijn investeringen in Uber en Booking. Daarvan plukt hij tot op de dag van vandaag vruchten. Hij was zelfs een tijd lang de CEO van Booking. Hij reed al een paar keer de Dakar-rally met verschillende voertuigen, iets wat strookt met zijn idealen: hij zet als investeerder vol in op een ‘groene toekomst’. Koolen neemt plek 138 op de Quote 500 lijst in.