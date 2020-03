Docent bedreigd bij MaxX Onderwijs in Neede, leerling aangehouden

NEEDE - Een praktijkdocent van MaxX Onderwijs is bedreigd met een mes, meldt de politie. De politie heeft een 15-jarige leerling aangehouden en een mes in beslag genomen. Niemand is gewond geraakt.

Het incident vond plaats bij MaxX Onderwijs, een praktijkschool in Neede. De dader is vervolgens via een tussendeur naar Het Assink Lyceum gevlucht. Omdat hij zich had bewapend werd de Dienst Speciale Interventies opgeroepen om de jongen aan te houden. “Het mes is door collega’s aangetroffen”, vertelt politieofficier van dienst Erik Thomassen. “We onderzoeken nu de herkomst ervan. Er is niet met het mes gestoken.”

Eerder melden leerlingen van de school dat er zou zijn gestoken, dit blijkt dus niet te kloppen.

Mes eigendom van school

De leerling van de school is na een woordenwisseling met een leerkracht door het lint gegaan. Daarbij heeft hij naar een mes gegrepen en de docent bedreigd. De politie houdt er rekening mee dat het keukenmes uit de school zelf afkomstig is. Dat is ook wat enkele leerlingen, die buiten de school staan te wachten, hebben vernomen. MaXx Praktijkonderwijs heeft ook een horecaopleiding waar messen worden gebruikt.

Bij aankomst van de politie was er geen spoor van de jongen te bekennen. “We hebben de school geschoond, zoals dat heet”, zegt Thomassen. Op beelden is te zien hoe politie-eenheid de school betreedt. Zowel MaxX Praktijkonderwijs als het Assink Lyceum, die een gang met elkaar verbonden zijn, werden ontruimd.

Omdat de jongen bij de inval niet werd aangetroffen, is opgeschaald. Een politiehelikopter werd daarbij ingezet. Op basis van tips kon hij niet veel later in de buurt van basisschool Diekmaat worden aangehouden. “Hij is zonder problemen met de agenten meegegaan”, zegt Thomassen.

Opgevangen bij Schuurman Schoenen

Een groot deel van de leerlingen is na de ontruiming opgevangen bij Schuurman Schoenen, de overbuurman van de scholen. “We zagen natuurlijk dat er iets aan de hand was hier tegenover en toen kregen we een bericht van de meldkamer. We hebben ongeveer 350 leerlingen hier opgevangen”, vertelt Arjan Schuurman. “Het is heel rustig verlopen. Zonder paniek, eigenlijk. Na een uurtje mochten de leerlingen weer weg.”

Officier van dienst Erik Thomassen looft het kordate optreden van de scholen. “De leerlingen zijn naar huis gegaan. De docenten hebben bij elkaar gezeten. Vooral voor hen heeft dit grote impact, maar ook bij leerlingen komen emoties los.” Morgen is de school gewoon geopend. Wel is slachtofferhulp en een jeugdagent op de school aanwezig.