Dode bij ernstig ongeluk op N346 bij Lochem, weg nog uren dicht

Update! Exotisch plantje gooit roet in eten van groot bouwplan Bredevoort

12:57 BREDEVOORT - Op het bouwterrein bij de Bekendijk in Bredevoort is tijdens saneringswerkzaamheden de Japanse Duizendknoop aangetroffen. Hierdoor moet het hele plan op de schop. Letterlijk. De vervuilde grond moet geheel worden afgegraven tot de plant niet meer te vinden is.