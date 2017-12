Dode en vermagerde runderen; boer bestraft voor ernstige verwaarlozing

Ton Menke leidt PvdA, Peter van de Wardt lijsttrekker CDA

12:31 GENDRINGEN - Ton Menke is opnieuw lijsttrekker voor de PvdA voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Oude IJsselstreek. De inwoner van Ulft is de huidige fractievoorzitter van de partij, die momenteel vier zetels bezet in de raad.