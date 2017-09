Dode merels in Achterhoek en Twente gemeld

In heel Nederland is vanaf juni het aantal gemelde dode merels toegenomen. Meerdere vogelwaarnemers in de regio laten weten dat opvallend weinig merels worden waargenomen. Ook in het najaar van 2016 werd het virus onder merels in Nederland aangetroffen. Voor onderzoek naar het virus onder levende vogels werd door het Vogelringstation in Overdinkel en door andere Nederlandse stations bloedonderzoek verricht bij gevangen vogels.