Dode treinongeluk is 19-jarige man uit Aalten

Ziekte van Lyme komt vaak voor in Bronck­horst en Winters­wijk

7:55 HENGELO/ WINTERSWIJK - Het is oppassen geblazen in de Achterhoek: de teek heeft het er namelijk enorm naar zijn zin. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het aantal mensen dat door een beet van het diertje de ziekte van Lyme oploopt beduidend hoger is dan in bijvoorbeeld de Liemers.