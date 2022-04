Doesburg krijgt nog een muurschildering met als thema ‘Hanzesteden’

De nieuwe muurschildering in Doesburg maakt deel uit van de zogenoemde belevingsroute Hanzesteden. In 14 Hanzesteden in Nederland en Duitsland komen metershoge muurschilderingen langs de 450 kilometer tellende fietsroute. De eerste is in het Duitse Kalkar is al klaar en de tweede in Harderwijk is in de maak.

De kunstwerken in de overige twaalf Hanzesteden volgen snel, al kan de organisatie nog niet zeggen wanneer Doesburg aan de beurt is en op welke plek een tekening verrijst. ,,Voor Doesburg is nog geen planning”, meldt Harry van den Broek namens de organisatie.

Historisch tafereel met kwinkslag naar het nu

De muurschilderingen tonen een alledaags historisch tafereel met een kwinkslag naar het nu. Dit kan zijn door middel van een specifiek item uit de stad of dat er gekeken wordt naar het gebouw waar de muurschildering op gemaakt wordt.

Op het vroegere Catharinaklooster in Harderwijk komen Van Delft pepernoten - deze worden in Hanzestad Harderwijk gemaakt - en het goudkleurige paardje van Harderwijk. In Deventer wordt binnenkort gestart met het schilderen van onder andere een jonge Go Ahead Eaglesvoetbalfan.

Groenlo en Doetinchem

Alle muurschilderingen in de Hanzesteden zijn van de Strakke Hand, een Nederlands collectief van kunstenaars die hun krachten bundelen om grote muurschilderingen te kunnen maken. Werk van hen is te zien in onder andere Groenlo (Houtwal), Doetinchem (Joop Sarsplein) en op diverse locaties in Arnhem, in opdracht van Museum Arnhem.

De huidige muurschilderingen in Doesburg zijn niet van de Strakke Hand. Het kind met trein en de blekerij zijn van Rosalie de Graaf. Zij is geboren en getogen in Doesburg, maar woont inmiddels in Silvolde.

De muurschilderingen moeten de al bestaande Hanzesteden Fietsroute iets extra’s geven. De fietsroute is verdeeld in acht etappes. Naast deze acht etappes zijn er ook zestien Hanzerondjes, dit zijn fietsrondjes die je door het achterland van één van de Hanzesteden leiden.