Doesburg stadhuis als toeristenmagneet na miljoenenklus: prehistorisch mammoetbekken in centrale hal

De gemeente dacht eruit te zijn, maar nieuwe inzichten en de coronapandemie hebben de plannen gewijzigd. Zo zou de bestuursvleugel al in 2020 worden aangepakt, maar dat wordt nu op zijn vroegst 2023. Ook komt er een herindeling van de ruimtes. ,,Voor corona had elke medewerker een eigen werkplek en hadden we zelfs een paar reserveplekken. Dat is niet meer van deze tijd”, zegt wethouder Arthur Boone.



In het stadhuis op de hoek van de Philippus Gastelaarsstraat worden bepaalde afdelingen wellicht elders ondergebracht zodat er ruimte ontstaat voor de komst van het stadsarchief, de bibliotheek of het VVV-kantoor.



Een combinatie daarvan kan ook. ,,Er zijn meerdere scenario’s met elk een ander prijskaartje. We delen die na de verkiezingen met de nieuwe gemeenteraad”, aldus Boone.