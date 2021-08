Doesburger vrijgesproken voor seksafspraak met tiener bij zwembad in Doetinchem

Volgens de rechters staat niet vast dat de verdachte daadwerkelijk uit was op seks met de meerderjarige tiener.

De in Turkije geboren veertiger zocht begin dit jaar contact met een hem onbekende, 19-jarige Doetinchemmer, via het Instagramaccount van de jongeman. Dankzij vragen als ‘hoe groot jouw pik’ vermoedde de Doetinchemmer al snel te maken te hebben met een pedofiel die uit was op seks.