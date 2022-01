Doetinchem droomt van bussen vol Japanners met expositiepark van Piet Oudolf

Oudolf is een grootheid in zijn vak. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van beroemde stadsparken in New York en de tuinen bij museum Voorlinden en het Singer Museum. Tot drie jaar geleden trok zijn eigen tuin aan de Broekstraat in Hummelo jaarlijks duizenden bezoekers naar de Achterhoek. ,,Het is toch prachtig als straks bussen vol Amerikanen en Japanners Doetinchem bezoeken, om langs de nieuw in te richten tuinen te wandelen in het nieuwe park tussen de fietsbrug en de Europabrug”, zegt projectleider Albert Gerritsen.



Tussen de beide bruggen ligt bijna een hectare grond te wachten op de gouden handen van Oudolf. ,,Wij zijn er enorm trots op dat Piet ‘ja’ heeft gezegd tegen ons verzoek om zich over de inrichting van dit park te buigen”, zegt wethouder Ingrid Lambregts enthousiast. ,,De bekende, Achterhoekse landschapsarchitect Nico Wissing heeft daar een belangrijke rol in gespeeld.”