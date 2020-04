Doetinchem verbiedt erehaag rouwstoet vanwege angst voor coronabesmetting

Noodkreet van medewer­kers ziekenhuis SKB: vertrouwen in bestuur is volledig weg

23 april WINTERSWIJK - Een complete afdeling van het streekziekenhuis SKB heeft het vertrouwen opgezegd in interim bestuurder Rolf de Folter en in de Raad van Toezicht. Het personeel van de afdelingen long, cardiologie en neurologie heeft in een open brief een noodkreet geslaakt.