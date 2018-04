Doetinchemmer die dood wilde en agenten bedreigde, moet cel in

De man kampte met psychische problemen en wilde dood. Hij belde op 29 augustus 2017 ’s nachts met 112 en zei dat een man in het centrum van Doetinchem met een vuurwapen rondliep. Later bleek dat hij zelf die man was.



De man richtte een vuurwapen op de twee agenten die kwamen. Hij wilde zijn wapen niet weggooien, liep met het pistool juist naar de agenten toe en haalde de trekker meerdere keren over. Het wapen bleek nep. Agenten hadden in de tussentijd meerdere waarschuwingsschoten gelost. Ze schakelden de man uiteindelijk met drie schoten in zijn benen uit.