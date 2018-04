Doetinchemse 'poepgooier' beboet voor baldadigheid

Nog steeds is onduidelijk wat de man, die de afgelopen maanden is doorgegaan met zijn treiterijen, tegen het gezin heeft. De politie heeft hem daarover bevraagd maar wil over zijn verklaring niets kwijt. Wel heeft de verdachte eerder tegen de vader van het gezin iets geroepen over 'die twee kuthonden'. Daarmee doelt hij op de twee honden die het gezin heeft, maar over zijn precieze ergernissen heeft hij nooit gepraat met één of meer gezinsleden. ,,Hij is nog nooit bij ons geweest’’, zegt de moeder.



De politie heeft het dossier nog niet gesloten, en heeft 'de situatie ter plaatse goed vastgelegd. Die bevindingen kunnen van waarde zijn voor de toekomst', aldus de woordvoerder.