Doetinchemse wacht in Dominicaanse Republiek op orkaan: Letterlijk stilte voor de storm

SOSUA - ,,Het is hier letterlijk de stilte voor de storm. Bloedheet en er staat geen zuchtje wind. De verwachting is dat de storm vanavond hier is.’’

Dat zegt Odile Horjus, geboren en getogen in Doetinchem. Zij woont sinds vijftien jaar, met een tussenpoos, op de Dominicaanse Republiek. Het land, dat samen met Haïti een eiland vormt, ligt in de baan van de orkaan Irma. Als we haar spreken, op woensdagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd, is het daar 10.00 uur 's morgens.

,,De orkaan is vanavond hier. Ik zie op CNN dat windsnelheden gemeld worden van 280 mijl per uur (450 kilometer per uur). Irma wordt een orkaan van schaal 6 genoemd, maar die bestaat eigenlijk niet. 5 is de hoogste schaal. Het is dus echt een orkaan van de allerzwaarste categorie.’’

Odile woont met haar zoon Zoran Ernesto (14) in een appartement in Sosua, aan de noordkust van het eiland. Ze heeft in Doetinchem restaurant Pan-Pan gerund en werkt nu voor een makelaardij in de Dominicaanse Republiek.

Bizar

Quote Ik woon in een stenen huis met tralies voor de ramen, dus ik ben dus goed beschermd tegen takken en kokosnoten. ,,De situatie is bizar. De luchtdruk is enorm hoog, zelfs de locals hebben er last van. Het is alsof je hyperventileert. Verder is het bloedheet en staat er geen zuchtje wind. Maar je weet wat er komen gaat. Als we geluk hebben, blijft het bij een heleboel regen.’’



Bang is de Doetinchemse niet. ,,Je moet je risico's goed incalculeren en handelen. Ik woon in een stenen huis met tralies voor de ramen, dus ik ben dus goed beschermd tegen takken en kokosnoten, die als kanonskogels rondvliegen in zo'n storm. Ik moet wel zorgen dat ik niet alle ramen dichtdoe. Dan kan het gebeuren dat het huis door de luchtdruk tijdens de storm vacuüm wordt gezogen en je dak er zo afplopt. Een paar ramen blijven dus op een kier staan.’’

Houten huisjes

,,Ik ben wel bang voor de vele mensen die in houten huisjes wonen. Er wordt gezegd dat er misschien wel 80.000 mensen om het leven gaan komen op dit eiland, dat is natuurlijk ontzettend veel. Vorig jaar hebben we drie maanden met ontzettend veel regen gehad. Daardoor ontstonden er overstromingen en ontstonden er allerlei ziektes. De mensen krijgen het hier flink voor de kiezen.’’

,,Ik zit ook nog midden in een verhuizing naar Puerto Plata (een plaats iets verderop aan de kust, red.). Die was al gepland. De helft van mijn spullen is al over. Ik twijfel wat ik nu doe. Als ik de rest breng, is het misschien riskant. Maar als ik wacht tot na de storm, kan het weken duren voor de wegen weer begaanbaar zijn. Ik ga zo eerst maar een paar emmers met water vullen en eten halen dat buiten de koelkast goed blijft. Want de stroom en het water zullen wel uitvallen. Net als de telefonie. Alle draden lopen hier buiten langs de huizen.’’

Go with the flow

,,Het gekke is dat de mensen hier gewoon doorgaan met hun werk, alsof er niets aan de hand is. Ze hier zijn erg gelovig. Zelf raak ik daar ook een beetje door besmet. Je moet je goed voorbereiden en verder is het: go with the flow, laat het aan de hogere machten over. Mijn oude buurvrouw gelooft überhaupt niet dat de storm komt. Tegen haar zeg ik: kom op, bereid je voor!’’

