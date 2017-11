Dood dorpsgenoot door grindlawine snijdt in de ziel van Azewijn

,,Het is ontzettend tragisch wat er is gebeurd'', zegt dorpsbewoner Theo Overbeek, terwijl hij wat bladeren uit zijn tuin harkt. ,,In het leven zijn meer tragische momenten, onlangs nog, toen mijn broer overleed. Hij werd 82. Maar deze jongen was verdorie nog maar 42! Veel te jong'', zegt Overbeek. Zijn zonen zaten bij hem in de klas. ,,Ja, zij zijn natuurlijk verslagen. Dit is een grote klap.''



Op de St. Jozefschool in het dorp is een gedenkplekje ingericht voor de vader van de twee zonen, twee van de 56 leerlingen op de dorpsschool. ,,Iedereen heeft hier dus wel een band met elkaar'', weet directeur Marieke Fielt. ,,We hebben met het hele team's morgens de ouders en kinderen opgevangen met koffie, thee en ranja en hebben gepraat. We hebben een kaarsje opgestoken. Woorden schieten tekort om te beschrijven hoe erg dit is.''



Er is een aangepast lesprogramma op de Azewijnse basisschool. Fielt: ,,Alle kinderen mogen iets moois maken om hun verdriet te verwerken. Een tekening, iets knutselen, daar laten we ze volledig vrij in. We proberen hier met hart en verstand mee om te gaan en delen samen ons verdriet.''