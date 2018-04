Doorstart na faillissement van transporteur Brutra

Music Show Scotland uit Borculo staat voor vijfde keer in een uitver­kocht Ahoy

11:53 BORCULO - Dat Music Show Scotland na een dikke tien jaar zo groot zou worden, had Hans Beerten van tevoren niet gedacht. Toch is hij niet verrast. „Wij zijn de enigen met een dergelijke voorstelling. Zelfs in Schotland kennen ze dit niet.”