Dorpshuis op sportpark en 20 nieuwe woningen stap dichterbij voor Nieuw-Dijk

Frits Marnix Woudstra houdt het hoofd koel - ook tussen de forellen, of waren het nou toch piranha's?

REKKEN - Hij vormt met zijn hoed een opvallende verschijning in het water van Natuurbad Rekken. Tegelijk biedt een zonnebril Frits Marnix Woudstra enige anonimiteit. Maar ook die is vooral tegen de zon. „De hoed is eigenlijk het belangrijkst bij de zinderende zon”, geeft hij aan.

16 augustus