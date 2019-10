Drie Achterhoekse boeren vertellen waarom ze protesteren

poll Poll: Wint De Graafschap wél bij NAC Breda?

11:20 DOETINCHEM - De Graafschap is nog altijd ongeslagen in de eerste divisie. Maar na drie gelijke spelen op rij snakt de Doetinchemse eerstedivisionist naar een zege in de topper van maandagavond (20.00 uur) bij NAC Breda.