'Drie doden bij ongeluk Ruurlo door nalatigheid bij strooien'

Column Stadse Fratsen: Bevrijder

8:25 ,,Voor wie kom je’’, vraagt Bill Cole (95) als ik de entree van Den Ooiman binnenloop. Hij zit in een rolstoel om de hoek aan de eerste de beste tafel in de gemeenschapsruimte. Deze middag heeft hij bezoek van een buurvrouw (81) die boven hem woont in het appartementencomplex in de binnenstad. Hij zegt me een stoel te pakken en naast hem te gaan zitten.