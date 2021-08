Dronken man die in Doetinchem politiewagen met twee honden aan boord stal weer op vrije voeten

DOETINCHEM - Een 28-jarige man uit Doetinchem die in de nacht van dinsdag op woensdag een politieauto stal vanaf de Houtsmastraat in zijn woonplaats is weer op vrije voeten. De politie hield de man na zijn dronken actie aan in Silvolde en sloot hem in. Inmiddels is hij in vrijheid gesteld in afwachting van een rechtszaak. Het Openbaar Ministerie zal hem ter verantwoording roepen voor de diefstal van een dienstauto van politie.