Dronken man steelt op Overstegen politiewagen met twee speurhonden aan boord en eindigt in politiecel

DOETINCHEM / SILVOLDE - Een 28-jarige man uit Doetinchem heeft in de nacht van dinsdag op woensdag aan de Houtsmastraat (woonwijk Overstegen) in zijn woonplaats een politiewagen gestolen. In die auto zaten ook twee speurhonden. Na een speurtocht en achtervolging door diverse andere politiewagens is het gestolen voertuig in Silvolde teruggevonden. Daar werd ook de dief en joyrider gearresteerd.

De man die volgens de politiewoordvoerder zwaar onder invloed van alcohol was, pleegde zijn diefstal op hem moment dat een hondengeleider van politie rond 02.15 uur aan de Houtsmatraat in Overstegen probeerde een brandende scooter te blussen. Die stond dicht tegen een flat aan en leverde daardoor gevaar op voor de woningen.

Niet slim, we weten waar die rijdt

Terwijl de agent bezig was zag hij hoe iemand met zijn wagen wegreed. Meteen werd bij de politie alarm geslagen. De woordvoerder: ,,Een politieauto stelen is sowieso niet slim. We kunnen namelijk precies volgens waar die wagen is. Maar de man was dan ook zwaar onder invloed. Het is natuurlijk een heel apart verhaal. De 28-jarige moet zich voor aardig wat dingen verantwoorden. Diefstal van een politiewagen, joyrijden onder invloed van alcohol. Als iemand een politiewagen ziet rijden, geeft dat een veilig gevoel. Maar je weet niet wat deze man had kunnen aanrichten.”

Verschillende politiewagens uit de regio gingen achter het gestolen voertuig met de honden aan. In het dorp Silvolde troffen agenten de wagen aan. ,,Gelukkig waren de diensthonden die achterin zaten - het was een gewone Volkswagen die is ingericht voor hondenvervoer - er nog en maakten ze het goed.”



De verdachte werd na een achtervolging te voet ook aangehouden. Hij zit nog in de arrestantencel, laat de woordvoerder weten.

Overlast Overstegen

Het incident ontstond in Overstegen. De Doetinchemse woonwijk is sinds voorjaar 2020 geregeld in het nieuws vanwege overlast, met name door jongeren. De overlast speelt zich vooral af rond de basisschool bij de Houtsmastraat. Vorige maand heeft de gemeente Doetinchem daar camera’s opgehangen en sindsdien lijkt de overlast minder of zich te verplaatsen. Niettemin hing er dinsdagavond voor middernacht in dit deel van wijk een grimmige sfeer, volgens buren.

Vorige maand gingen er ook twee auto's in vlammen op aan de Eduard Schilderinkstraat en aan de Bizetlaan, in de wijk. Deze branden zouden los staan van de overlast door jeugdgroepen.