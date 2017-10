Drugslab Terborg produceerde voor een ton per dag achter een lading schroot

TERBORG - Het was een handel in schroot, maar het geld werd verdiend met de productie van amfetaminen, de basis voor xtc-pillen. Achter oud ijzer en ander afval in een Terborgse bedrijfshal zat een fabriek verborgen, waar vijf man dagelijks voor 100.000 euro aan drugs produceerden. Op 11 april maakte de politie er een einde aan .

Vastgoedondernemer Roy Verheij deed maandagavond zijn verhaal op een bijeenkomst van twee ondernemersverenigingen over criminaliteit. Die werd gehouden op de plek waar tot die 11de april dat drugslaboratorium zat, de achterste meters van de 20 meter lange bedrijfshal aan de IJsselweg.

Huurders

Verheijs' bedrijf Silvervast verhuurt ruimte in Ulft, Silvolde en Terborg, 33.000 vierkante meter aan 95 huurders. Het pand in Terborg had hij eind vorig jaar gekocht. Voor IJsselweg 27a meldde zich een man uit Aerdt. De vastgoedman zocht naar informatie bij de Kamer van Koophandel, googelde wat, keek op sociale media rond. ,,Ik ben nog bij hem thuis geweest. Hij zocht een locatie voor de schroothandel."

Verheij kwam regelmatig langs. Hij zag bergen schroot en afval dat op een lange tafel werd gesorteerd. De huur werd elke maand netjes betaald. Contant. Dat is volgens hem in deze branche niet ongebruikelijk. ,,Later vallen er wel een paar kwartjes, ja. Er hingen ook overal kleine camera's." Het drugslab zat verborgen achter een grote wand betonblokken, met schroot ertegenaan, de toegang onzichtbaar weggewerkt.

Screenen

,,Naïef? Ja, dat denk ik wel, dat trek ik me ook wel aan”, zegt hij achteraf. ,,Ik had beter moeten screenen met wie ik zaken deed.” De hal is weer te verhuren, als hij eerst het restant van het afval, een kleine 200 ton, laat afvoeren. ,,Dat kost 125 euro per ton.”