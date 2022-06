Drugswoning Groenlo voor drie maanden dicht, rechter wijst bezwaar van partner af

De rechter heeft haar bezwaar afgewezen. Het huis is daarop woensdag per direct gesloten en verzegeld.



Rond de woning in Groenlo is al een tijd sprake van veel overlast. Onder meer door de aanloop van mensen die er drugs kochten.



Bij de inval in de woning is onder meer cocaïne, wiet, hasj, een geldtelmachine, viagrapillen en een alarmpistool gevonden. Dat is niet alles, want sommige gevonden drugs zijn nog niet getest.



Uit politieonderzoek bleek dat de man verschillende verdovende middelen verhandelde. Behalve de gevonden drugs, zou het gaan om 3- en 4-MMC, speed, ketamine, xtc, lsd, medicatie en illegale sigaretten.